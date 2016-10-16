Koch mit! Oliver vom 16.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.10.2016: Koch mit! Oliver vom 16.10.2016
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger ISST unterwegs - und sucht sich dafür nur die allerschönsten Küchen Österreichs aus. Diesmal kocht Oliver in luftigen Höhen, genauer gesagt am Unterberg Schutzhaus in den Gutensteiner Alpen in Niederösterreich. Und was gibt's am Berg? Natürlich was Deftiges! Wunderbar cremige Speck-Linsen-Suppe und danach ein herzhaftes Tiroler Gröstl nach Oliver Hoffinger's Art. Mit Rat und Tat steht diesmal wieder Foodbloggerin Sabine Zettl an Oliver's Seite. Weil's auf der Alm ka' Sünd' gibt, traut sich unser Küchenchef auch an die süßesten Dinger. Er zaubert himmlisch flaumigen Kaiserschmarrn mit Mozartkugeln drin und drauf als Nachtisch... Also dafür lohnt sich auch die noch so lange Wanderung!
