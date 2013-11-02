Koch mit! Oliver vom 02.11.2013Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 02.11.2013: Koch mit! Oliver vom 02.11.2013
28 Min.Folge vom 02.11.2013Ab 6
Ausnahmezustand in Olivers Küche! Denn wir kochen Wild, und das im doppelten Sinn, dank PULS 4 Badboy Chris Stephan. Wilde Küche, das heißt nicht nur verrückt, sondern auch: Rehstrudel, Wildschweinragout mit frischen Eierschwammerln und knusprige Preiselbeer-Croissants.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4