Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 02.11.2013

PULS 4
Folge vom 02.11.2013
Koch mit! Oliver vom 02.11.2013

Koch mit! Oliver vom 02.11.2013Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 02.11.2013: Koch mit! Oliver vom 02.11.2013

Ab 6

Ausnahmezustand in Olivers Küche! Denn wir kochen Wild, und das im doppelten Sinn, dank PULS 4 Badboy Chris Stephan. Wilde Küche, das heißt nicht nur verrückt, sondern auch: Rehstrudel, Wildschweinragout mit frischen Eierschwammerln und knusprige Preiselbeer-Croissants.

