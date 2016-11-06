Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 06.11.2016

30 Min. Ab 6

Der PULS 4 Küchenchef zeigt, was in 20 Minuten in der Küche alles möglich ist – und an Geschmack spart er dabei sicher nicht. Es gibt wunderbar cremiges Hühnergeschnetzeltes mit knusprigen Röstitalern und köstlich würzigem Schweinsbraten. Und was wäre ein Braten ohne seine Semmelknödel? Eben! Auch in „Kochen ist Chefsache“ rennt die Zeit. Aber wir lassen unseren Küchenchef nicht alleine an den Töpfen werkeln und schicken seinen Chef Fabian zur Hilfe. Gemeinsam zaubert unser lukullisches Duo traumhaft zart gegarten Kabeljau mit Limette. Dazu gibt es Reis, Baby!

