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Koch mit Oliver

Hüttengaudi - zünftige Speisen!

PULS 4Folge vom 16.11.2013
Hüttengaudi - zünftige Speisen!

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Koch mit Oliver

Folge vom 16.11.2013: Hüttengaudi - zünftige Speisen!

29 Min.Folge vom 16.11.2013Ab 6

Sexy Waden, Lederhosen und lustige Dirndlaction. Das alles und noch viel mehr erwartet Sie dieses Mal bei Koch mit! Oliver. Cremige Kasnockerl, selbstgemachte Pommes extraknusprig und süße Germknödel. Oliver Hoffinger schlüpft das erste Mal in seine "Lederne" und Jeannine macht in ihrem Dirndl eine knackige Figur.

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