Hüttengaudi - zünftige Speisen!Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.11.2013: Hüttengaudi - zünftige Speisen!
29 Min.Folge vom 16.11.2013Ab 6
Sexy Waden, Lederhosen und lustige Dirndlaction. Das alles und noch viel mehr erwartet Sie dieses Mal bei Koch mit! Oliver. Cremige Kasnockerl, selbstgemachte Pommes extraknusprig und süße Germknödel. Oliver Hoffinger schlüpft das erste Mal in seine "Lederne" und Jeannine macht in ihrem Dirndl eine knackige Figur.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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