PULS 4
Folge vom 05.02.2017
33 Min.
Ab 6

Richard Lugner zu Gast bei Oliver Hoffinger! Beim Staffelstart von „Promi - Koch dich schlank“ sagt PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger wieder den Kilos den Kampf an – und das ganz ohne Verzicht. Gemeinsam mit Society-Multitalent Richard „Mörtel“ Lugner zaubert er eine saftige Zucchini-Pizza und danach einen traumhaft zarten griechischen Burger. Und das tatsächlich zum Schlankschlemmen! Außerdem überrascht Oliver mit einem wunderbar würzigen Paprika-Hendl mit Karfiolreis. Vergessen sie jede Diät! So wird das Abnehmen köstlich!

