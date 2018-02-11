Koch mit Oliver vom 11.02.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 11.02.2018: Koch mit Oliver vom 11.02.2018
27 Min.Folge vom 11.02.2018Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Diese Woche zaubert Oliver ein kulinarisches „ICH LIEBE DICH“ passend zum Valentinstag. Es gibt eine verführerische Avocado-Creme-Suppe mit Lachs-Tataki-Spieß und zum dahin schmelzen und das wohl saftigste Beef Wellington für einen Abend zu zweit.
