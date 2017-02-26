Koch mit! Oliver vom 26.02.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 26.02.2017
29 Min.
Woche 4 von „Promi koch dich schlank“. Die Jazz Gitti mischt in PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffingers Küche ordentlich auf und dabei wird es garantiert wild! Gemeinsam zaubern sie das zarteste Hirschreisfleisch und davor belgische Moules Frites, konkret traumhaft würzige Muscheln mit krossen Pommes Frites. So herrlich leicht kann deftig sein.
