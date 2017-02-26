Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 26.02.2017
Folge vom 26.02.2017Ab 6

Woche 4 von „Promi koch dich schlank“. Die Jazz Gitti mischt in PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffingers Küche ordentlich auf und dabei wird es garantiert wild! Gemeinsam zaubern sie das zarteste Hirschreisfleisch und davor belgische Moules Frites, konkret traumhaft würzige Muscheln mit krossen Pommes Frites. So herrlich leicht kann deftig sein.

