Koch mit! Oliver vom 05.03.2017
Folge vom 05.03.2017
Woche 5 bei „Promi koch dich schlank“. OPUS-Legende Ewald „Sunny“ Pfleger sorgt mit PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger für wahre Schlankschlemm-Granaten. Gemeinsam zaubern sie himmlische pulled Lachs Wraps und danach traumhaft zartes Steak mit Gemüsesticks. Außerdem verbreiten Oliver und Fabian Kultfilm-Flair: es gibt zart geröstete Leber umschmeichelt von Zwiebeln und Favabohnen ganz nach Hannibal Lecter.
