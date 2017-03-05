Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 05.03.2017

PULS 4Folge vom 05.03.2017
34 Min.Folge vom 05.03.2017Ab 6

Woche 5 bei „Promi koch dich schlank“. OPUS-Legende Ewald „Sunny“ Pfleger sorgt mit PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger für wahre Schlankschlemm-Granaten. Gemeinsam zaubern sie himmlische pulled Lachs Wraps und danach traumhaft zartes Steak mit Gemüsesticks. Außerdem verbreiten Oliver und Fabian Kultfilm-Flair: es gibt zart geröstete Leber umschmeichelt von Zwiebeln und Favabohnen ganz nach Hannibal Lecter.

