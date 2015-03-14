Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 14.03.2015

PULS 4
Folge vom 14.03.2015
30 Min.
Ab 6

Bei seinem Abnehmexperiment " Koch Dich schlank" möchte PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger in 15 Wochen 15 Kilo verlieren. In Woche 8 hat Oliver schon 8 Kilo verloren und das ist erst der Anfang. Aber kann Oliver mit smarter Ernährung und ein wenig Bewegung überhaupt spo viel abnehmen und kann Abnehmen so gut schmecken?

