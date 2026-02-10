kreuz & quer: Die Nacht der NächteJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 10.02.2026: kreuz & quer: Die Nacht der Nächte
54 Min.Folge vom 10.02.2026
Mit der Hochzeit endet das Märchen – eine glückliche Beziehung beginnt damit allerdings noch lange nicht. Was hält Liebe lebendig? Wie übersteht eine Ehe Krisen, Wandel und ein ganzes Leben? Vier Paare aus Indien, Japan, den USA und Deutschland erzählen von über 55 Jahren gemeinsamer Liebe. Die Dokumentation gibt persönliche Einblicke und zeigt überraschend, was Partnerschaften dauerhaft trägt. Sie blickt auf Ehe als moderne Idee, auf große Versprechen und die Kunst, vom Ich zum Wir zu finden. Ein Film über Nähe und Distanz, Toleranz und Egoismus – und darüber, was bleibt, wenn man sich nach einem langen gemeinsamen Leben in die Augen schaut. Bildquelle: ORF | APA-Images / imageBROKER / Helmut Meyer zur Cap
