ORF2Folge vom 03.02.2026
Homs, eine einst bedeutende Stadt im Westen Syriens, wurde im Bürgerkrieg schwer zerstört. Religiöse Minderheiten wurden vertrieben oder ermordet, islamistische Gruppen eroberten Stadtteile, während Regierungstruppen massive Bombardierungen durchführten. Nach 13 Jahren kehrt Regisseur Daham Alasaad in seine Heimat zurück. In Homs begegnet er Menschen unterschiedlicher Religionen und Viertel, spricht mit Polizisten und Politikern und begleitet eine christliche Pilgerreise nach Mar Elias. Dort war der Priester Jacques Mourad einst vom IS gefangen gehalten worden – heute ist er katholischer Erzbischof von Homs. Bildquelle: ORF/Zadig Productions/Public Sénat/Daham Alasaad

