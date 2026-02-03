kreuz & quer: Syrien - Hoffnung nach dem Krieg?Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 03.02.2026: kreuz & quer: Syrien - Hoffnung nach dem Krieg?
53 Min.
Homs, eine einst bedeutende Stadt im Westen Syriens, wurde im Bürgerkrieg schwer zerstört. Religiöse Minderheiten wurden vertrieben oder ermordet, islamistische Gruppen eroberten Stadtteile, während Regierungstruppen massive Bombardierungen durchführten. Nach 13 Jahren kehrt Regisseur Daham Alasaad in seine Heimat zurück. In Homs begegnet er Menschen unterschiedlicher Religionen und Viertel, spricht mit Polizisten und Politikern und begleitet eine christliche Pilgerreise nach Mar Elias. Dort war der Priester Jacques Mourad einst vom IS gefangen gehalten worden – heute ist er katholischer Erzbischof von Homs. Bildquelle: ORF/Zadig Productions/Public Sénat/Daham Alasaad
