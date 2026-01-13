kreuz & quer: Künstliche Intelligenz als TherapeutJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.01.2026: kreuz & quer: Künstliche Intelligenz als Therapeut
53 Min.Folge vom 13.01.2026
Psychische Probleme können jeden treffen – doch es gibt zu wenige menschliche Therapeuten. Künstliche Intelligenz kann ein wirksames Werkzeug sein, das bereits heute in der Diagnose und emotionalen Unterstützung für Aufsehen sorgt. Stehen wir vor einer Revolution im Bereich der psychischen Gesundheit – oder überschreiten wir eine Grenze, die wir nicht mehr zurücknehmen können? Bildquelle: ORF/MoersMedia GmbH/Kindroid
Altersfreigabe:
0
