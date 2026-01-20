kreuz & quer: Mit Gott an die Macht - Wie evangelikale Christen die Welt erobernJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 20.01.2026: kreuz & quer: Mit Gott an die Macht - Wie evangelikale Christen die Welt erobern
52 Min.Folge vom 20.01.2026
Das evangelikale Christentum erlebt weltweit ein starkes Wachstum und gewinnt zunehmend Einfluss auf gesellschaftliche und politische Bereiche. Anhänger dieser fundamental-konservativen Bewegung haben unter anderem umstrittene Politiker wie Donald Trump unterstützt und an die Macht gebracht. Der Film beleuchtet die Entstehungsgeschichte dieser einflussreichen Bewegung rund um ihren charismatischen Gründer Billy Graham. Dabei kommen sowohl überzeugte Anhänger als auch kritische Stimmen zu Wort – mit teils überraschenden Einblicken. Bildquelle: ORF/Artline Films/
