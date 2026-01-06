kreuz & quer: Die Heiligen Drei KönigeJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 06.01.2026: kreuz & quer: Die Heiligen Drei Könige
Sie waren weder Könige noch Heilige – und vermutlich auch nicht zu dritt. Dennoch gehören die "Heiligen Drei Könige" zu den bekanntesten Figuren der Weihnachtsgeschichte. Ihre Reliquien machten Köln zum Wallfahrtsort, der Dom zur drittgrößten Kathedrale der Welt und die Stadt zu einem Magneten für Millionen Besucher. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar kennt mehr als ein Viertel der Menschheit – doch kaum jemand weiß, wer die "Weisen aus dem Morgenland" wirklich waren. Die Dokumentation von Martin Papirowski geht den biblischen und historischen Spuren nach. Die filmische Spurensuche führt nach Köln, Mailand, Istanbul, Palmyra und ins äthiopische Hochland nach Lalibela – und stellt zentrale Fragen: Liegen im Kölner Dreikönigsschrein tatsächlich ihre Gebeine? Und gab es ihn wirklich, den Stern von Bethlehem? Bildquelle: ORF/Off The Fence/Atlantic Productions; Stein Filmproduktion/Martin Papirowski