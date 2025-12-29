kreuz & quer: Jahresrückblick ReligionJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 29.12.2025: kreuz & quer: Jahresrückblick Religion
Folge vom 29.12.2025
Das Jahr begann mit dem größten religiösen Fest weltweit, der hinduistischen Kumbh Mela in Indien. Papst Franziskus starb – nach einem kurzen Konklave wurde der US-Amerikaner und Peruaner Robert Francis Prevost zu Papst Leo XIV. gewählt. Und der Dalai Lama feierte seinen 90. Geburtstag und kündigte für den Fall seines Todes seine Reinkarnation an. Das sind nur einige der besonderen Ereignisse Jahres 2025 aus der Welt der Religionen, die ORF-Regisseur Marcus Marschalek in einem spannenden filmischen Potpourri aufbereitet. Bildquelle: ORF Gestaltung: Marcus Marschalek Redaktion: Helmut Tatzreiter
