kreuz & quer: Das Tagebuch des Abbé StockJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 27.01.2026: kreuz & quer: Das Tagebuch des Abbé Stock
53 Min.Folge vom 27.01.2026
Der deutsche Priester Franz Stock wirkte während des Zweiten Weltkriegs als Kriegspfarrer in Paris. Trotz Verbots führte er das „Tagebuch der Erschossenen“, in dem er 863 Hinrichtungen dokumentierte und den Hingerichteten seelischen Beistand leistete. Die Dokumentation von Linn Sackarnd und Hermann Pölking beleuchtet Stocks Mut, seinen Einsatz für Widerstandskämpfer und Geiseln sowie seine Rolle als Vermittler von Würde und Menschlichkeit im besetzten Paris. Nach dem Krieg wurde er in Frankreich als Held und Wegbereiter der deutsch-französischen Versöhnung verehrt. Bildquelle: ORF/Kinescope Film
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