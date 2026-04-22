Die Lieblingsberge der PaznaunerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 389: Die Lieblingsberge der Paznauner
44 Min.Folge vom 22.04.2026
Die Dokumentation zeigt das Paznaun und seine Nebentäler mit unberührter Natur und markanten Gipfeln. Viele Einheimische bleiben, zugleich zieht es auch Menschen von außen ins Tal. Porträtiert werden u. a. Bergwanderführerin Andrea Szabo, Bergführer Christoph Pfeifer und Hüttenwirt Alois Eiter, nach dem ein Gipfel benannt wurde. Bildquelle: ORF/embfilm
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Land der Berge
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