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Land der Berge

Die Lieblingsberge der Paznauner

ORF IIIStaffel 1Folge 389vom 22.04.2026
Die Lieblingsberge der Paznauner

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Land der Berge

Folge 389: Die Lieblingsberge der Paznauner

44 Min.Folge vom 22.04.2026

Die Dokumentation zeigt das Paznaun und seine Nebentäler mit unberührter Natur und markanten Gipfeln. Viele Einheimische bleiben, zugleich zieht es auch Menschen von außen ins Tal. Porträtiert werden u. a. Bergwanderführerin Andrea Szabo, Bergführer Christoph Pfeifer und Hüttenwirt Alois Eiter, nach dem ein Gipfel benannt wurde. Bildquelle: ORF/embfilm

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