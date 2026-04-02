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Land der Berge

Mit Heimatklängen durch's Ultental

ORF IIIStaffel 1Folge 377vom 02.04.2026
Mit Heimatklängen durch's Ultental

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Land der Berge

Folge 377: Mit Heimatklängen durch's Ultental

44 Min.Folge vom 02.04.2026

Das Ultental in Südtirol, umgeben von der Ortler-Gruppe, gilt als Geheimtipp und reicht von 800 bis über 3.400 Meter Höhe. Am Talschluss ragt die Hintere Eggenspitze. Produzent Hans Jöchler fängt die ursprüngliche Atmosphäre ein, begleitet von Volksmusik, die vom Leben im Tal erzählt. Gestaltung: Hans Jöchler Bildquelle: ORF/Hans Jöchler

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