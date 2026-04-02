Mit Heimatklängen durch's UltentalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 377: Mit Heimatklängen durch's Ultental
44 Min.Folge vom 02.04.2026
Das Ultental in Südtirol, umgeben von der Ortler-Gruppe, gilt als Geheimtipp und reicht von 800 bis über 3.400 Meter Höhe. Am Talschluss ragt die Hintere Eggenspitze. Produzent Hans Jöchler fängt die ursprüngliche Atmosphäre ein, begleitet von Volksmusik, die vom Leben im Tal erzählt. Gestaltung: Hans Jöchler Bildquelle: ORF/Hans Jöchler
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