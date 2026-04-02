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Land der Berge

Frühlingsklang in den Alpen aus dem Großarltal

ORF IIIStaffel 1Folge 376vom 02.04.2026
Frühlingsklang in den Alpen aus dem Großarltal

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Land der Berge

Folge 376: Frühlingsklang in den Alpen aus dem Großarltal

43 Min.Folge vom 02.04.2026

Das Salzburger Großarltal beeindruckt mit Wasserfällen, Almwiesen und rund 40 bewirtschafteten Hütten. Hier wird der traditionelle "Sauerkas“ noch von Hand hergestellt. Im Ort prägt die spätbarocke Pfarrkirche das Bild, während Volksmusikgruppen die Sendung musikalisch begleiten. Produzent: Hans Jöchler Bildquelle: ORF/JÖCHLER

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