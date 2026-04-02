Frühlingsklang in den Alpen aus dem GroßarltalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 376: Frühlingsklang in den Alpen aus dem Großarltal
43 Min.Folge vom 02.04.2026
Das Salzburger Großarltal beeindruckt mit Wasserfällen, Almwiesen und rund 40 bewirtschafteten Hütten. Hier wird der traditionelle "Sauerkas“ noch von Hand hergestellt. Im Ort prägt die spätbarocke Pfarrkirche das Bild, während Volksmusikgruppen die Sendung musikalisch begleiten. Produzent: Hans Jöchler Bildquelle: ORF/JÖCHLER
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