Auf Schritt und Tratt - Die Almenwelt rund um den Salzburger TrattbergJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 409: Auf Schritt und Tratt - Die Almenwelt rund um den Salzburger Trattberg
Die Almenwelt am Salzburger Trattberg zählt zu den eindrucksvollsten Landschaftsräumen der Osterhorngruppe. Vom naturbelassenen Seewaldsee bis zum Gletscherschliffplateau am Hintertrattberg erstreckt sich das Gebiet, das Filmemacher Alexander Lechner erkundet. Die Dokumentation führt mitten hinein ins Herz des Trattbergs: zu den "Tauglern", den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Koloman. Die namensgebende Taugl ist ein Wildbach, der beeindruckende Schluchten geformt hat. Kraftvolle Natur und inspirierende Menschen, die Einblick in ihr Almleben zwischen Tradition, Gemeinschaft und Moderne geben. Bildquelle: ORF/Discovero.tv/Alexander Lechner
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