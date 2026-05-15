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Land der Berge

Auf Schritt und Tratt - Die Almenwelt rund um den Salzburger Trattberg

ORF IIIStaffel 1Folge 409vom 15.05.2026
Auf Schritt und Tratt - Die Almenwelt rund um den Salzburger Trattberg

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Land der Berge

Folge 409: Auf Schritt und Tratt - Die Almenwelt rund um den Salzburger Trattberg

46 Min.Folge vom 15.05.2026

Die Almenwelt am Salzburger Trattberg zählt zu den eindrucksvollsten Landschaftsräumen der Osterhorngruppe. Vom naturbelassenen Seewaldsee bis zum Gletscherschliffplateau am Hintertrattberg erstreckt sich das Gebiet, das Filmemacher Alexander Lechner erkundet. Die Dokumentation führt mitten hinein ins Herz des Trattbergs: zu den "Tauglern", den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Koloman. Die namensgebende Taugl ist ein Wildbach, der beeindruckende Schluchten geformt hat. Kraftvolle Natur und inspirierende Menschen, die Einblick in ihr Almleben zwischen Tradition, Gemeinschaft und Moderne geben. Bildquelle: ORF/Discovero.tv/Alexander Lechner

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