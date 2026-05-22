Almgeschichten aus OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 416: Almgeschichten aus Oberösterreich
47 Min.Folge vom 22.05.2026
Almen prägen Oberösterreich kulturell und wirtschaftlich. Sie sind Arbeitsorte sowie Räume für Begegnung und persönliches Wachstum. Auf der Hutterer Hös engagieren sich Almbauern für den Erhalt der seltenen Pustertaler Sprinzen. Auch Erwin Engleitner von der Hinteren Sandlingalm lebt seine Berufung als Almbauer und pflegt in seiner Freizeit das Paschen, das ihn bereits bis nach China geführt hat. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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