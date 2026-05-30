Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-Trail

ORF IIIStaffel 1Folge 421vom 30.05.2026
Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-Trail

Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-TrailJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 421: Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-Trail

48 Min.Folge vom 30.05.2026

Gregor Seberg bricht auf zu einer elftägigen Reise durch Österreichs wilde Mitte – ein Abenteuer über mehr als zweihundert Kilometer und elftausend Höhenmeter. Der Luchs-Trail führt ihn durch die rauen Kalkalpen, das mythische Gesäuse und hinein in die stille Wildnis bei Lunz am See. Auf den Pfaden der Luchse entdeckt er die tiefe Bedeutung des Waldes, hört Geschichten von Zufall und Glück im Naturschutz und stößt auf ein uraltes, unberührtes Waldrefugium, das Jahrhunderte überdauerte. Bildquelle: ORF/SplashFilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen