Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-TrailJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 421: Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-Trail
48 Min.Folge vom 30.05.2026
Gregor Seberg bricht auf zu einer elftägigen Reise durch Österreichs wilde Mitte – ein Abenteuer über mehr als zweihundert Kilometer und elftausend Höhenmeter. Der Luchs-Trail führt ihn durch die rauen Kalkalpen, das mythische Gesäuse und hinein in die stille Wildnis bei Lunz am See. Auf den Pfaden der Luchse entdeckt er die tiefe Bedeutung des Waldes, hört Geschichten von Zufall und Glück im Naturschutz und stößt auf ein uraltes, unberührtes Waldrefugium, das Jahrhunderte überdauerte. Bildquelle: ORF/SplashFilm
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