Der Wanderer im WaldviertelJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 419: Der Wanderer im Waldviertel
46 Min.Folge vom 29.05.2026
Zur Zeit von Napoleons Niederlage und dem Wiener Kongress erkundet Hofschauspieler Johann Anton Friedrich Reil das damals kaum bekannte Waldviertel und verfasst den ersten Wanderführer der Region. Eine Reise auf seinen Spuren zeigt die eindrucksvolle Granitlandschaft, die geheimnisvolle Atmosphäre alter Mauern sowie die Begegnung mit Menschen, die den hohen Norden Österreichs prägen. Bildquelle: ORF/REICHEL
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Copyrights:© Season 1: ORF 3