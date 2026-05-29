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Land der Berge

Der Wanderer im Waldviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 419vom 29.05.2026
Der Wanderer im Waldviertel

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Land der Berge

Folge 419: Der Wanderer im Waldviertel

46 Min.Folge vom 29.05.2026

Zur Zeit von Napoleons Niederlage und dem Wiener Kongress erkundet Hofschauspieler Johann Anton Friedrich Reil das damals kaum bekannte Waldviertel und verfasst den ersten Wanderführer der Region. Eine Reise auf seinen Spuren zeigt die eindrucksvolle Granitlandschaft, die geheimnisvolle Atmosphäre alter Mauern sowie die Begegnung mit Menschen, die den hohen Norden Österreichs prägen. Bildquelle: ORF/REICHEL

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