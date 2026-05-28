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Land der Berge

Bergbäuerinnen in Südtirol: Sommer

ORF IIIStaffel 1Folge 418vom 28.05.2026
Bergbäuerinnen in Südtirol: Sommer

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Land der Berge

Folge 418: Bergbäuerinnen in Südtirol: Sommer

46 Min.Folge vom 28.05.2026

Die Doku eröffnet einen fesselnden Blick in das Leben südtiroler Bergbäuerinnen, die zwischen steilen Hängen und wechselvollen Jahreszeiten ihren Alltag meistern. Jede von ihnen bringt eigene Stärke und Geschichte mit. Im Fokus steht Nadia Ennemoser, die schon früh ihre Leidenschaft für die Hofarbeit entdeckte. Der Film begleitet sie durch Traditionen wie das beeindruckende Heuschießen und zeigt die Kraft, die aus Natur und Gemeinschaft erwächst. Bildquelle: ORF/GEOSFILM

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