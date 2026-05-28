Bergbäuerinnen in Südtirol: SommerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 418: Bergbäuerinnen in Südtirol: Sommer
46 Min.Folge vom 28.05.2026
Die Doku eröffnet einen fesselnden Blick in das Leben südtiroler Bergbäuerinnen, die zwischen steilen Hängen und wechselvollen Jahreszeiten ihren Alltag meistern. Jede von ihnen bringt eigene Stärke und Geschichte mit. Im Fokus steht Nadia Ennemoser, die schon früh ihre Leidenschaft für die Hofarbeit entdeckte. Der Film begleitet sie durch Traditionen wie das beeindruckende Heuschießen und zeigt die Kraft, die aus Natur und Gemeinschaft erwächst. Bildquelle: ORF/GEOSFILM
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