Almleben am Salzburger UntersbergJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 410: Almleben am Salzburger Untersberg
45 Min.Folge vom 16.05.2026
Der Untersberg, markantes Bergmassiv im Salzburger Becken, beherbergt vielfältige Natur und eine wiederbelebte Almwirtschaft. Die Vierkaseralm, einst von vier Bauern bewirtschaftet, lag jahrzehntelang in Ruinen. Sebastian Feldbacher entschließt sich, die Familientradition fortzuführen. Grundbesitzer Mayr-Melnhof unterstützt das Projekt, um Verbuschung zu stoppen, Weideflächen zu erweitern und die Artenvielfalt zu fördern. Bildquelle: ORF/Ludwig Valenta
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