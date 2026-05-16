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Land der Berge

Almleben am Salzburger Untersberg

ORF IIIStaffel 1Folge 410vom 16.05.2026
Almleben am Salzburger Untersberg

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Land der Berge

Folge 410: Almleben am Salzburger Untersberg

45 Min.Folge vom 16.05.2026

Der Untersberg, markantes Bergmassiv im Salzburger Becken, beherbergt vielfältige Natur und eine wiederbelebte Almwirtschaft. Die Vierkaseralm, einst von vier Bauern bewirtschaftet, lag jahrzehntelang in Ruinen. Sebastian Feldbacher entschließt sich, die Familientradition fortzuführen. Grundbesitzer Mayr-Melnhof unterstützt das Projekt, um Verbuschung zu stoppen, Weideflächen zu erweitern und die Artenvielfalt zu fördern. Bildquelle: ORF/Ludwig Valenta

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