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Land der Berge

Das Bergsteigerdorf - Vom Leben in Lunz am See

ORF IIIStaffel 1Folge 420vom 29.05.2026
Das Bergsteigerdorf - Vom Leben in Lunz am See

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Land der Berge

Folge 420: Das Bergsteigerdorf - Vom Leben in Lunz am See

46 Min.Folge vom 29.05.2026

Lunz am See in den Ybbstaler Alpen verbindet alpine Natur, Tradition und modernes Dorfleben. Die Dokumentation porträtiert Menschen, die den Ort prägen – von Bauernfamilien über Forstwirte bis zu Künstlern. Themen wie nachhaltige Landwirtschaft, sanfter Tourismus und das UNESCO-Weltnaturerbe Rothwald zeigen die enge Verbindung von Natur, Gemeinschaft und Kultur in der Region. Produzent: Stefan Sternad Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/ipFilm

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