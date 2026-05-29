Das Bergsteigerdorf - Vom Leben in Lunz am SeeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 420: Das Bergsteigerdorf - Vom Leben in Lunz am See
46 Min.Folge vom 29.05.2026
Lunz am See in den Ybbstaler Alpen verbindet alpine Natur, Tradition und modernes Dorfleben. Die Dokumentation porträtiert Menschen, die den Ort prägen – von Bauernfamilien über Forstwirte bis zu Künstlern. Themen wie nachhaltige Landwirtschaft, sanfter Tourismus und das UNESCO-Weltnaturerbe Rothwald zeigen die enge Verbindung von Natur, Gemeinschaft und Kultur in der Region. Produzent: Stefan Sternad Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/ipFilm
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