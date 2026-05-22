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Land der Berge

Almgeschichten aus Niederösterreich

ORF IIIStaffel 1Folge 415vom 22.05.2026
Almgeschichten aus Niederösterreich

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Land der Berge

Folge 415: Almgeschichten aus Niederösterreich

45 Min.Folge vom 22.05.2026

Die Dokumentation erkundet die Almlandschaften Niederösterreichs und zeigt, dass alpine Schönheit nicht nur im Westen zu finden ist. Von der Wechselregion bis zu den Hochalmen am Ötscher eröffnet sich eine vielfältige Bergwelt mit eindrucksvollen Ausblicken, Murmeltieren, Schwaigen und bewirtschafteten Almen, die von Menschen und Natur gleichermaßen geprägt sind. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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