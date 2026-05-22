Almgeschichten aus NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 415: Almgeschichten aus Niederösterreich
45 Min.Folge vom 22.05.2026
Die Dokumentation erkundet die Almlandschaften Niederösterreichs und zeigt, dass alpine Schönheit nicht nur im Westen zu finden ist. Von der Wechselregion bis zu den Hochalmen am Ötscher eröffnet sich eine vielfältige Bergwelt mit eindrucksvollen Ausblicken, Murmeltieren, Schwaigen und bewirtschafteten Almen, die von Menschen und Natur gleichermaßen geprägt sind. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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Land der Berge
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