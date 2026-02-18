Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben

Leben im Ennstal

ORF IIIStaffel 1Folge 235vom 18.02.2026
Leben im Ennstal

Landleben

Folge 235: Leben im Ennstal

31 Min.Folge vom 18.02.2026

Das Ennstal zwischen Schladming, Dachstein und Totes Gebirge: ein alpines Herz voller Tradition. "Leben im Ennstal" begleitet die Bergbauern, deren Leben von kargen Wintern geprägt ist, die aber von majestätischen Aussichten und reiner Luft entschädigt werden. Die Doku beleuchtet das Tal vor der Ära des Skitourismus. Eine Reise in ursprüngliche Bergwelten. Gestaltung: Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/Ninaus/Richard Mayr

ORF III
