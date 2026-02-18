Landleben
Folge 235: Leben im Ennstal
31 Min.Folge vom 18.02.2026
Das Ennstal zwischen Schladming, Dachstein und Totes Gebirge: ein alpines Herz voller Tradition. "Leben im Ennstal" begleitet die Bergbauern, deren Leben von kargen Wintern geprägt ist, die aber von majestätischen Aussichten und reiner Luft entschädigt werden. Die Doku beleuchtet das Tal vor der Ära des Skitourismus. Eine Reise in ursprüngliche Bergwelten. Gestaltung: Alfred Ninaus Bildquelle: ORF/Ninaus/Richard Mayr
