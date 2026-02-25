Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben

Von Filzmoos bis Achensee

ORF IIIStaffel 1Folge 237vom 25.02.2026
Von Filzmoos bis Achensee

Landleben

Folge 237: Von Filzmoos bis Achensee

31 Min.Folge vom 25.02.2026

Winter auf dem Land und in den Bergen – das heißt Gemütlichkeit in der Stube bei knisterndem Feuer im Kamin. Doch auch die Natur draußen hält ihre winterlichen Freuden bereit: Man trifft sich beim Eisfischen, Eisstockschießen oder Eislaufen. Diese Volkssportarten halten die Gemeinschaft zusammen, auch wenn Minusgrade sonst eher zum Zuhause bleiben einladen. Bildquelle: ORF/PAPKEFILM/Christian Papke

