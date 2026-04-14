An Oberösterreichs DonauufernJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 253: An Oberösterreichs Donauufern
46 Min.Folge vom 14.04.2026
Die Donau prägt Oberösterreich auf 170 km als Lebensader zwischen Mühlviertel und Alpenvorland. Die Doku zeigt Menschen entlang des Flusses: Fischer, Bootsbauer, Handwerker und Bauern. Auch Traditionen wie das Schuhplattln stehen im Mittelpunkt. Gestaltung: Christian Papke Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/PAPKEFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Landleben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3