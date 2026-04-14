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Landleben

An Oberösterreichs Donauufern

ORF IIIStaffel 1Folge 253vom 14.04.2026
An Oberösterreichs Donauufern

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Landleben

Folge 253: An Oberösterreichs Donauufern

46 Min.Folge vom 14.04.2026

Die Donau prägt Oberösterreich auf 170 km als Lebensader zwischen Mühlviertel und Alpenvorland. Die Doku zeigt Menschen entlang des Flusses: Fischer, Bootsbauer, Handwerker und Bauern. Auch Traditionen wie das Schuhplattln stehen im Mittelpunkt. Gestaltung: Christian Papke Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/PAPKEFILM

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