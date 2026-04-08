Die östliche EisenwurzenJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 251: Die östliche Eisenwurzen
43 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Doku zeigt die Eisenwurzen in Niederösterreich als Region lebendiger Traditionen. Handwerk und Landwirtschaft prägen das Leben: eine historische Mühle, Bauernfamilien, eine Lodenweberei und eine Schuhplattlergruppe mit langer Geschichte. Auch Musik verbindet die Menschen – etwa sieben Frauen, die regelmäßig gemeinsam musizieren. Gestaltung: Patrick Pongratz Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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