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Landleben

Die östliche Eisenwurzen

ORF IIIStaffel 1Folge 251vom 08.04.2026
Die östliche Eisenwurzen

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Folge 251: Die östliche Eisenwurzen

43 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Doku zeigt die Eisenwurzen in Niederösterreich als Region lebendiger Traditionen. Handwerk und Landwirtschaft prägen das Leben: eine historische Mühle, Bauernfamilien, eine Lodenweberei und eine Schuhplattlergruppe mit langer Geschichte. Auch Musik verbindet die Menschen – etwa sieben Frauen, die regelmäßig gemeinsam musizieren. Gestaltung: Patrick Pongratz Redaktion: Stephan Bydlinski Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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