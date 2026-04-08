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Landleben

Almhütten - Leben über der Baumgrenze

ORF IIIStaffel 1Folge 252vom 08.04.2026
Almhütten - Leben über der Baumgrenze

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Landleben

Folge 252: Almhütten - Leben über der Baumgrenze

31 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Alm gilt als Sehnsuchtsort, doch das Leben dort ist hart und entbehrungsreich. Die Doku zeigt den Alltag auf Almhütten im Jahreslauf, von Viehtrieb und Selbstversorgung bis zu Gefahren wie Lawinen und macht deutlich, wie nah sich Naturerlebnis und körperliche Herausforderung sind. Gestaltung: Wolfgang Niedermair Bildquelle: ORF/Wolfgang Niedermair

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