Almhütten - Leben über der BaumgrenzeJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 252: Almhütten - Leben über der Baumgrenze
31 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Alm gilt als Sehnsuchtsort, doch das Leben dort ist hart und entbehrungsreich. Die Doku zeigt den Alltag auf Almhütten im Jahreslauf, von Viehtrieb und Selbstversorgung bis zu Gefahren wie Lawinen und macht deutlich, wie nah sich Naturerlebnis und körperliche Herausforderung sind. Gestaltung: Wolfgang Niedermair Bildquelle: ORF/Wolfgang Niedermair
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