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Landleben

Durch die Kalkalpen

ORF IIIStaffel 1Folge 254vom 14.04.2026
Durch die Kalkalpen

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Landleben

Folge 254: Durch die Kalkalpen

31 Min.Folge vom 14.04.2026

Die Kalkalpen an der Grenze von Oberösterreich und Steiermark sind wertvoller Natur- und Lebensraum. Die Doku begleitet Menschen, die dort nachhaltig leben und arbeiten, sowie traditionelle Handwerker in Molln und Trattenbach, deren Techniken seit Jahrhunderten bestehen. Bildquelle: ORF/Clever Contents

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