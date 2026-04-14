Landleben
Folge 254: Durch die Kalkalpen
31 Min.Folge vom 14.04.2026
Die Kalkalpen an der Grenze von Oberösterreich und Steiermark sind wertvoller Natur- und Lebensraum. Die Doku begleitet Menschen, die dort nachhaltig leben und arbeiten, sowie traditionelle Handwerker in Molln und Trattenbach, deren Techniken seit Jahrhunderten bestehen. Bildquelle: ORF/Clever Contents
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