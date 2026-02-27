Zum Inhalt springenBarrierefrei
Durch dick und dünn

SAT.1Staffel 2Folge 102vom 27.02.2026
Folge 102: Durch dick und dünn

23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Alexandra Mai verliert am Steuer plötzlich das Bewusstsein - ihr Auto verunglückt, während Leo, der Sohn ihres Verlobten, mit im Wagen sitzt. In ihrem Blut wird das verbotene Abnehmmittel Sibutramin gefunden. Alexandra beteuert, nichts eingenommen zu haben. Ingo Lenßen glaubt ihr und stößt auf familiäre Spannungen. Während der Druck wächst und Leos Sicherheit infrage steht, entdeckt Team Lenßen ein Detail, das alles verändern könnte.

