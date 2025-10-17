Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Vaterliebe

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 17.10.2025
Vaterliebe

Folge 30: Vaterliebe

23 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Tobias Herzog steht vor einem Rätsel: Seine Ex-Freundin Finja Berg hat ein Baby bekommen und behauptet, er sei nicht der Vater. Doch Tobias ist überzeugt, dass sie lügt. Team Lenßen nimmt die Herausforderung an, die Wahrheit aufzudecken. Während Finja einen anderen Mann als Vater präsentiert und das Baby zur Adoption freigeben will, entdeckt Ingo Lenßen Finjas brisantes Geheimnis.

