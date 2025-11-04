Lenßen hilft
Folge 39: Wutverwandschaft
23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Nora Brück bittet Team Lenßen um Hilfe: Tochter Julia hat überraschend ein Näherungsverbot gegen ihre Eltern erwirkt - selbst Enkelin Lea dürfen sie nicht mehr sehen. Dabei galt die Familie einst als unzertrennlich. Ingo und sein Team suchen nach Antworten - und stoßen auf Hinweise, dass Julias neuer Partner Sam Hanke mehr Einfluss nimmt, als gut für sie ist. Können sie Julia helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen und einen Weg zurück zur Familie zu finden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1