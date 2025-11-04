Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 39vom 04.11.2025
23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Nora Brück bittet Team Lenßen um Hilfe: Tochter Julia hat überraschend ein Näherungsverbot gegen ihre Eltern erwirkt - selbst Enkelin Lea dürfen sie nicht mehr sehen. Dabei galt die Familie einst als unzertrennlich. Ingo und sein Team suchen nach Antworten - und stoßen auf Hinweise, dass Julias neuer Partner Sam Hanke mehr Einfluss nimmt, als gut für sie ist. Können sie Julia helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen und einen Weg zurück zur Familie zu finden?

