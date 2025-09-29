Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Die Venus Falle

SAT.1Staffel 2Folge 45vom 29.09.2025
Die Venus Falle

Die Venus FalleJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 45: Die Venus Falle

23 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

Lara Esser bittet verzweifelt um rechtliche Hilfe bei Ingo Lenßen: Ihr Online-Dating-Profil wurde angeblich für einen Überfall missbraucht - nun steht sie selbst als Lockvogel unter Verdacht. Die Polizei präsentiert belastende Beweise, doch Ingo und sein Team nehmen die Ermittlungen auf und stoßen bald auf gefährliche Ungereimtheiten. Kann Team Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen - bevor Lara alles verliert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen