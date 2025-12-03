Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Der Muttizettel

SAT.1Staffel 2Folge 56vom 03.12.2025
Der Muttizettel

Der MuttizettelJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 56: Der Muttizettel

23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Ingo Lenßen gerät in einen heiklen Familienkonflikt: Vera Wagner-Koch steht unter Druck, denn die Ex-Frau ihres Mannes will ihren Sohn Mats anzeigen. Mats soll seine Stiefschwester Yeliz auf einer Party abgefüllt und allein gelassen haben. Während die Situation eskaliert und das Sorgerecht zur Debatte steht, versucht Team Lenßen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Doch die Wahrheit ist alles andere als eindeutig.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen