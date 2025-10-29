Lenßen hilft
Folge 59: Irmi muss weg
23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von Leihoma Irmi Pfaff mit einem dramatischen Vorfall konfrontiert: Während sie auf den fünfjährigen Nik aufpasste, ging sie kurz in den Hausflur - und sperrte sich dabei aus. Keiner ihrer Schlüssel passte mehr. Als die Feuerwehr die Tür öffnete, war Nik verletzt. Jetzt droht der Mandantin eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung - und das Ende ihrer Tätigkeit als Leihoma. Schafft es Team Lenßen, Irmis Unschuld zu beweisen, bevor alles zu spät ist?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1