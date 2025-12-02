Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Das eisige Herz

SAT.1Staffel 2Folge 60vom 02.12.2025
Das eisige Herz

Das eisige HerzJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 60: Das eisige Herz

23 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Als ehemaliger Eishockeyspieler kennt Ingo Lenßen den Sport ganz genau - jetzt führt ihn ein Fall zurück aufs Eis. Die Trainerin der U17 Eisbären Juniors Jana Klee steht vor dem Aus: Nach dem Sturz einer Spielerin droht ihr eine Anzeige und der Verlust der Trainerlizenz. Doch Team Lenßen wird misstrauisch. Manipulierte Schlittschuhe, gefälschte Nachrichten und ein Video deuten auf eine Intrige. Kann Team Lenßen die Wahrheit ans Licht bringen, bevor Jana alles verliert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen