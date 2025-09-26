Lenßen hilft
Folge 68: Psychospielchen
23 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Anita Mazur sucht verzweifelt Hilfe bei Team Lenßen: Ihr Sohn Raik hat einen Blumentopf vom Balkon geworfen und dabei die Nachbarin verletzt. Jetzt drohen Schmerzensgeldforderungen und eine Anzeige. Doch schnell wird klar: Raiks Verhalten ist kein Zufall. Ein rätselhafter Arzt, fragwürdige Medikamente - Ingo Lenßen stößt auf beunruhigende Hinweise. Kann er verhindern, dass Raik in die Psychiatrie eingewiesen wird und die Wahrheit ans Licht bringen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1