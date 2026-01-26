Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Unter die Räder gekommen

SAT.1Staffel 2Folge 85vom 26.01.2026
Unter die Räder gekommen

23 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Team Lenßen wird von Lea Wolf um Hilfe gebeten, nachdem ihr Mann versehentlich die Vermieterin angefahren hat - und die Familie daraufhin fristlos gekündigt wurde. Doch schnell zeigt sich: Die Probleme reichen tiefer. Während Sohn Ben dringend eine Kur braucht, droht die Familie auch ihre Krankenversicherung zu verlieren. Ingo Lenßen entdeckt Hinweise auf einen Betrug - und eine gefährliche Wahrheit über Leas Ehemann.

Lenßen hilft
SAT.1
