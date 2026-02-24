Lenßen hilft
Folge 91: Liebe 2.0
23 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Alena Rothe sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen, nachdem ihr Sohn Dario wegen Diebstahls einer Luxushandtasche festgenommen wurde. Die Polizei hat ihn auf frischer Tat ertappt - doch Dario schweigt. Während seine Mutter um ihn kämpft und die Familie durch eine hohe Abbuchung in finanzielle Not gerät, entdeckt Team Lenßen, dass hinter der Tat mehr steckt als jugendlicher Leichtsinn.
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Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1