Lenßen hilft

SAT.1Staffel 2Folge 94vom 20.01.2026
Folge 94: Dumm hoch zwei

23 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Team Lenßen wird von Diana Walther um Hilfe gebeten: Ihr Sohn Manuel hat plötzlich stark nachgelassen in der Schule. Während sie ihn auf eine Förderschule angemeldet hat, entscheidet ihr Ex-Mann Frank eigenmächtig - und schickt Manuel auf ein Internat in einer anderen Stadt. Die Situation eskaliert, und Team Lenßen stößt auf rätselhafte Geschichten, blaue Flecken und ein Geheimnis, das alles verändert. Wird Ingo Lenßen herausfinden, was wirklich mit Manuel los ist?

SAT.1
