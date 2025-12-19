Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Vom Date in die Hölle

SAT.1Staffel 2Folge 98vom 19.12.2025
Vom Date in die Hölle

Lenßen hilft

Folge 98: Vom Date in die Hölle

23 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Diana Bräunig wird Opfer eines Cyberstalkers - und verliert dadurch ihren Job. Ingo Lenßen will den Täter stoppen und Dianas Ruf retten. Verdächtig ist ihr Online-Date Oliver Ahrens, doch auch die Kollegen und Familie verhalten sich auffällig. Als ein obszönes Dating-Profil auftaucht und sogar Sohn Levi in Gefahr gerät, erkennt Team Lenßen den Ernst der Lage. Die Spur führt zu einer Spyware - und zu einem Täter, den Diana nie verdächtigt hätte.

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

