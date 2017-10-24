Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 24.10.2017: Tracey
44 Min.Folge vom 24.10.2017Ab 12
Tracey Matthews aus Lorain, Ohio, wiegt 275 Kilo und hat schon beim Aufstehen unerträgliche Schmerzen. Ihre Beine sind voller Lymphödeme, so dass sie alleine fast nichts machen kann und ganz auf ihren Mann angewiesen ist. Die Kindheit der 44-Jährigen war schwierig. Ihr alkoholsüchtiger Vater misshandelte die Familie. Von ihrem Babysitter, einem gewissenlosen Kerl, wurde Tracey sexuell belästigt. Nur Essen gab dem Mädchen Sicherheit. Und so schaufelte Tracey alles in sich hinein, bis sie in der High-School 120 Kilo auf die Waage brachte. Inzwischen ist ihr Gesundheitszustand so bedenklich, dass Doktor Now für die zweifache Mutter schwarz sieht, wenn sie nicht umgehend abnimmt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.