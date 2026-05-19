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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Gehobene, deutsche Küche im "Schwabs Landgasthof"

Kabel EinsFolge vom 19.05.2026
Gehobene, deutsche Küche im "Schwabs Landgasthof"

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Folge vom 19.05.2026: Gehobene, deutsche Küche im "Schwabs Landgasthof"

45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

An Tag zwei empfängt Gastgeberin Melina ihre Mitstreiter im stilvollen "Schwabs Landgasthof" in Schwarzach am Main. Hier wird deutsche Küche auf gehobenem Niveau serviert - modern interpretiert, mit Fokus auf Qualität und Regionalität. Kann Melina mit Eleganz, Präzision und Geschmack die Führung übernehmen?

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