Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.05.2026: Wochenauftakt mit fränkischer Küche und echtem Familienhandwerk im "Flohrs"
45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Zum Wochenauftakt geht es ins malerische Sommerhausen, wo Gastgeber Matthäus gemeinsam mit seinem Vater Stefan in der Küche fränkische Klassiker auf den Teller bringt. Im "Flohrs" trifft bodenständige, deutsch-fränkische Küche auf echtes Familienhandwerk und viel Herzblut. Gelingt Vater und Sohn der perfekte Start in die Würzburg-Woche?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen