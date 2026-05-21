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"Safran - gekocht von Mama": Persische Küche im familiären Restaurant

Kabel EinsFolge vom 21.05.2026
"Safran - gekocht von Mama": Persische Küche im familiären Restaurant

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Folge vom 21.05.2026: "Safran - gekocht von Mama": Persische Küche im familiären Restaurant

45 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Am vierten Tag wird es familiär und orientalisch in der Innenstadt von Würzburg: Gastgeberin Zahra serviert im "Safran - Gekocht von Mama" persische Spezialitäten nach traditionellen Familienrezepten. In der Küche steht Mama Sahar, die mit viel Safran und Liebe kocht. Berührt dieses Herzenskonzept auch die Mitstreiter?

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