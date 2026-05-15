Finale in der "schwärmerei" mit Camping-FlairJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.05.2026: Finale in der "schwärmerei" mit Camping-Flair
45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Julia lädt zum Wochenabschluss in die "schwärmerei" ein. Die visionäre Köchin verbindet ihr Restaurant in Neukirchen vorm Wald mit Camping-Flair. Die Küchenmeisterin lässt ihre Erfahrung aus der Sterne-Küche in ihr Konzept miteinfließen und will damit das ultimative Geschmackserlebnis liefern. Am Ende vergibt der Profi-Koch noch die finalen Punkte - wer schnappt sich den Wochensieg in Passau?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen